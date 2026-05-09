Ricerca polpi allevati in laboratorio per arginare l’invasione dei granchi blu

Un progetto della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna prevede l’allevamento di polpi in laboratorio, che vengono poi rilasciati in mare all’interno di tane artificiali sul fondale. Questa iniziativa mira a contrastare l’invasione del granchio blu lungo le coste adriatiche, utilizzando i polpi come predatori naturali. La sperimentazione si concentra sull’introduzione controllata di questi molluschi nel loro habitat naturale.

Polpi allevati in laboratorio e poi rilasciati in mare con tane artificiali sul fondale: è la scommessa del progetto Octo-Blu, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con l’Università di Bologna per arginare l’invasione del granchio blu lungo le coste adriatiche. Il principale predatore del granchio blu è il polpo, insieme allo squalo blu, alle anguille e ai branzini striati ma rispetto a queste specie ne divora molti di più. L’idea – così riporta ‘il Resto del Carlino’ – viene da Oliviero Mordenti, professore del dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’ateneo bolognese: una femmina di polpo da tre chili mangia ogni giorno granchi pari al 10% del suo peso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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