Sos vespa velutina La Provincia lancia una campagna per arginare l’invasione

La Provincia ha avviato una campagna per ridurre la diffusione della vespa velutina, coinvolgendo i Comuni in incontri di natura tecnica. L’obiettivo è contenere l’invasione di questo insetto, che rappresenta un problema crescente nella zona. La collaborazione tra enti locali mira a mettere in atto misure specifiche per limitare la presenza della vespa e gestire eventuali emergenze legate alla sua diffusione.

Una serie di incontri di tipo tecnico con i Comuni per l’attivazione di una campagna di limitazione della presenza della vespa velutina. Questo è il risultato concreto del confronto che si è svolto a Palazzo Ducale giovedì mattina (nella foto) tra i rappresentanti dei Comuni, della Regione Toscana, del Dipartimento di veterinaria dell’Asl Toscana Nord Ovest e della protezione civile provinciale. L’incontro - sollecitato dal consigliere comunale di Camaiore e apicoltore, Mario Andreini - è stato aperto dal presidente della Provincia, Marcello Pierucci e ha visto l’intervento del professor Antonio Felicioli, biologo, ricercatore e docente al Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa e che è tra i massimi esperti nel settore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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