Una ricerca finanziata con 464 milioni di euro dal fondo Fis 3 rischia di essere bloccata a causa di problemi burocratici. I ricercatori coinvolti si trovano di fronte a un possibile rischio di revoca dei fondi assegnati, legato a ritardi nella presentazione o nell’adempimento delle pratiche amministrative. La questione riguarda principalmente le modalità con cui i beneficiari possono evitare di perdere i finanziamenti nel caso si verificassero ulteriori ritardi.

? Punti chiave Come possono i ricercatori evitare la revoca dei fondi dopo i ritardi?. Perché i vincitori del bando rischiano di perdere i milioni assegnati?. Chi sono i ricercatori che stanno valutando di rinunciare ai premi?. Come influisce la burocrazia sui diritti delle ricercatrici in maternità?.? In Breve Linee guida per rendicontazione spese pubblicate solo il 16 aprile scorso.. Oltre il 67% degli assegnati Starting Grant non ha un contratto stabile in Italia.. Tempi tecnici per assunzioni e acquisti tecnologici tra 6 e 12 mesi.. Conflitto tra 11 mesi di congedo maternità e i 5 mesi previsti dal bando.. Il 5 maggio il ministero ha concesso una proroga per l’avvio dei progetti del fondo Fis 3, spostando la scadenza dal 30 maggio al 30 settembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricerca bloccata: il rischio burocratico sui 464 milioni del fondo Fis 3

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Bufera sul Bando FIS 3: 326 progetti di ricerca a rischio per problemi burocratici. I ricercatori chiedono più tempo alla ministra BerniniIl bando recita come l’obiettivo principale sia quello di «promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo le modalità consolidate a...

Ricerca FIS 3: 222 vincitori chiedono più tempo alla ministra Bernini? Cosa scoprirai Come possono i ricercatori evitare la revoca dei fondi già erogati? Perché le scadenze ministeriali penalizzano le ricercatrici in...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus sulla nave da crociera, una paziente morta ha preso un volo: Oms cerca i passeggeri di quell'aereo.

Fondo Italiano per la Scienza: il futuro della ricerca a rischio tra burocrazia e scadenze irrealisticheRoma – Ancora una volta, la burocrazia rischia di soffocare un’iniziativa che, sulla carta, avrebbe potuto rappresentare un pilastro per il rilancio della ricerca in Italia. Parliamo del Fondo Italian ... informazionescuola.it

Tumori, il risultato choc di una ricerca: il rischio di ammalarsi è più alto nei single (5 volte di più)Vivere una vita di coppia proteggerebbe dal cancro. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori del Sylvester Comprehensive Cancer Center, da cui è emerso che i single corrono un rischio cinque ... ilgiornale.it

"Ricerca su Google(TG:e10838).pew" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sedia bloccata reddit