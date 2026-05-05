Ricerca FIS 3 | 222 vincitori chiedono più tempo alla ministra Bernini

Nella ricerca FIS 3, 222 vincitori hanno chiesto alla ministra Bernini di prorogare i tempi per completare i progetti. Tra le questioni sollevate, ci sono le difficoltà nel rispettare le scadenze ministeriali, che spesso penalizzano le ricercatrici in maternità. I ricercatori stanno cercando di capire come evitare la revoca dei fondi già assegnati, evidenziando le criticità del sistema di gestione delle risorse.

? Cosa scoprirai Come possono i ricercatori evitare la revoca dei fondi già erogati?. Perché le scadenze ministeriali penalizzano le ricercatrici in maternità?. Quali rischi corre la competitività italiana rispetto al resto d'Europa?. Chi deve intervenire per sbloccare i 475 milioni di euro destinati?.? In Breve Fondo da 475 milioni di euro ripartito tra Starting, Consolidator e Advanced Grant.. Scadenza fissata al 30 maggio 2026 per l'avvio dei progetti scientifici.. Richiesta di proroga per i 222 vincitori che rappresentano il 68% dei selezionati.. Rischio revoca fondi per chi non rispetta i termini dei decreti 18169, 18008, 18010.. I 222...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca FIS 3: 222 vincitori chiedono più tempo alla ministra Bernini Notizie correlate Bufera sul Bando FIS 3: 326 progetti di ricerca a rischio per problemi burocratici. I ricercatori chiedono più tempo alla ministra BerniniIl bando recita come l’obiettivo principale sia quello di «promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo le modalità consolidate a... Stop alla burocrazia: 1000 oncologhe chiedono più tempo per i malatiOltre mille specialiste in oncologia hanno firmato la Carta di Montecitorio a Roma, durante l’evento Donne che curano 2026. Altri aggiornamenti Si parla di: Bufera sul Bando FIS 3: 326 progetti di ricerca a rischio per problemi burocratici. I ricercatori chiedono più tempo alla ministra Bernini. Bufera sul bando FIS 3: 326 progetti di ricerca a rischio per problemi burocratici. I ricercatori chiedono più tempo alla ministra Bernini475 milioni di euro, 326 progetti d’eccellenza ma 222 ricercatori impossibilitati a partire con i loro progetti entro il 30 maggio 2026: la bufera burocratica che trasforma un'opportunità unica in un ... msn.com Fondo Italiano per la Scienza, 432 milioni a 326 vincitoriE' di 432 milioni di euro il finanziamento complessivo assegnato dal ministero di Università e Ricerca ai 326 progetti vincitori del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3), il programma ... ansa.it