Tiziano Trifelli chi era il centauro morto nell' incidente sul Grande raccordo anulare

Un motociclista di 40 anni, residente nella capitale, ha perso la vita lunedì 4 maggio in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, poco dopo le 12. L’incidente ha coinvolto il centauro, che si trovava in sella a una motocicletta, e ha causato la chiusura temporanea di alcune corsie del tratto interessato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

Tiziano Trifelli, 40 anni, è il motociclista romano morto lunedì 4 maggio nell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 sul Grande Raccordo Anulare. Il tragico impatto è avvenuto in carreggiata esterna, all'altezza del chilometro 41,600. Il centauro, per cause in corso di accertamento, era a.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano TrifelliTiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana. Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista, traffico in tiltUn uomo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7:00 di giovedì 19 febbraio 2026, al chilometro 58 (tra l'uscita 25... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Roma, Gra: Tiziano Trifelli settimo morto da gennaio. Allarme sicurezza sul raccordo; Scontro mortale auto-moto sul Raccordo Anulare, nello stesso punto della tragedia del soccorritore; Nello stesso punto in cui è morto il 35enne che prestava soccorso, è allarme sicurezza; Incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morta una motociclista 40enne. Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulareLa vittima, 40 anni, era a bordo di una moto Ducati Panigale. Fatale lo scontro con una Mercedes Classe A. Ancora una tragedia sul Raccordo ... romatoday.it Tiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare L’impatto è stato devastante: il giovane è volato dalla moto, cadendo a 200 metri di distanza - facebook.com facebook