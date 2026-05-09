Nella settimana in corso, un rappresentante del governo ha annunciato un incontro con un collega e i rappresentanti della grande distribuzione per discutere dell’aumento dei prezzi. La discussione si concentrerà sulle strategie da adottare per affrontare il rialzo dei costi e su possibili interventi per monitorare le variazioni di prezzo nel settore. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche di un esponente di rilievo.

“ Stiamo attenzionando i prezzi. Questa settimana insieme al collega Urso incontreremo la grande distribuzione organizzata perché chiediamo di fare operazioni che possano rendere più trasparente anche il sistema dei prezzi in maniera tale da evitare qualsiasi forma di speculazione e mettere in condizione tutti di dimostrare come ci sia una correlazione tra i costi di produzione e i costi di trasporto e il legittimo guadagno delle imprese con ciò che le persone devono continuare a comprare”. A dirlo è Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, a margine del convegno ‘Agricoltura, il futuro in cordo’ a Milano, interpellato su un possibile rialzo dei prezzi legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rialzo prezzi, Lollobrigida: "In settimana incontro con Urso e grande distribuzione"

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