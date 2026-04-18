immobiliare settimana positiva con aspettative rialzo tassi ridimensionate

Nella settimana in corso, il settore immobiliare ha registrato segnali positivi sia sui mercati europei che italiani, grazie a notizie di progressi verso una possibile pace e a voci di una riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico. Questi sviluppi hanno contribuito a ridimensionare le preoccupazioni sui rialzi dei tassi di interesse. Le quotazioni azionarie delle società immobiliari hanno mostrato un andamento favorevole, riflettendo un clima di maggiore fiducia tra gli operatori.

Settimana positiva per il settore immobiliare in Borsa, sia in Europa che in Italia, con le notizie sui progressi verso un certo grado di pace e una potenziale riapertura al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz che sono state in gran parte alla base del relativo ottimismo. Un passo fondamentale è stato il cessate il fuoco di 10 giorni concordato giovedì tra Israele e Libano, poiché la fine dei combattimenti è una delle principali richieste dell’Iran, il quale poi venerdì ha annunciato che lo Stretto di Hormuz è ora “completamente aperto” al traffico commerciale, un passo importante verso la fine della guerra con Stati Uniti e Israele che ha fatto impennare i prezzi dell’energia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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