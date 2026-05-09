Un giornalista di 25 anni è stato trovato morto in Colombia, dove lavorava come direttore di un sito di informazione locale. Era scomparso martedì nella regione di Antioquia, nel nord-ovest del Paese, e indagava su questioni legate a armi e narcotraffico. La sua morte ha suscitato preoccupazione tra la comunità giornalistica, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze.

È stato trovato senza vita in Colombia il giornalista Mateo Pérez Rueda, direttore del sito d’informazione «El Confidente de Yarumal», scomparso da martedì nella regione di Antioquia, nel nord-ovest del Paese. La notizia è stata confermata dalla Fondazione per la libertà di stampa (Flip), che ha condannato l’omicidio denunciando le minacce contro la stampa nelle aree controllate dai gruppi armati. Il reporter, 25 anni, stava realizzando un servizio sugli scontri tra dissidenti delle Farc e il Clan del Golfo, due organizzazioni armate che operano nella zona e si dedicano al narcotraffico. Secondo la Flip, Pérez era «una voce essenziale per la comunità locale» e subiva pressioni per le sue inchieste sull'economia illegale e sulla presenza dei gruppi armati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Reporter 25enne assassinato in Colombia: indagava su armi e narcotraffico

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