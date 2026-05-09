L’ex primo ministro ha incontrato gli studenti in un evento dedicato alla memoria della Rosa Bianca, il gruppo di resistenza contro il regime nazista. Durante l’incontro, ha spiegato il motivo della scelta di Sophie Scholl come simbolo di valori europei. Nel frattempo, il governo attuale si prepara a rispondere alle critiche provenienti dall’opposizione, che ha accusato alcune posizioni del precedente esecutivo di incoerenza rispetto agli impegni europei.

? Punti chiave Perché Renzi ha scelto proprio Sophie Scholl come simbolo politico?. Come reagirà il governo Meloni alle accuse di incoerenza europea?. Chi è il professore che propone un incontro con gli oppositori?. Quali conseguenze avrà il cambio di rotta della premier su Trump?.? In Breve Presenza del professore Ferrari per proporre incontro pacifico dopo episodio di Bologna del 25 aprile. Richiamo storico alla fondatrice della Rosa Bianca Sophie Scholl nata il 9 maggio. Critica di Renzi ai cambiamenti di linea di Meloni su Trump e Putin. Riferimento all'invio di aerei italiani ai paesi baltici avvenuto dieci anni fa.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi con gli studenti: la Rosa Bianca come simbolo per l’Europa

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