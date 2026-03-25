Un robot scorta Melania alla Casa Bianca prima volta nella storia La first lady propone gli umanoidi come educatori per gli studenti americani

Oggi, per la prima volta nella storia, un robot ha accompagnato la first lady alla Casa Bianca. La presenza dell’automa ha sostituito quella di un accompagnatore umano. La first lady ha anche avanzato l’idea di utilizzare gli umanoidi come educatori per gli studenti degli Stati Uniti. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche.

Un robot, invece che una persona, ha scortato oggi la first lady americana alla Casa Bianca, per la prima volta nella storia. Melania Trump ha presentato un umanoide capace di camminare e parlare, in occasione del vertice della "Fostering the Future Together Global Coalition" ("Coalizione globale per costruire insieme il futuro"), lanciando anche i robot dotati di intelligenza artificiale come potenziali educatori «personalizzati» per i bambini americani, da impiegare direttamente nelle loro case. Non solo l’IA è in grado di condividere la vastità e la profondità di conoscenze, ma può anche aiutare i bambini a sviluppare «un pensiero critico... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un robot scorta Melania alla Casa Bianca, prima volta nella storia. La first lady propone gli umanoidi come educatori per gli studenti americani Articoli correlati Melania Trump, rischio flop per il doc sulla First Lady: Casa Bianca preoccupata(Adnkronos) – Il nuovo documentario su Melania Trump, intitolato senza troppo sforzo creativo 'Melania', si preannuncia un flop al botteghino nella... All’Università Europea di Roma il centro di medicina dove gli studenti si esercitano su robot umanoidiInaugurato all’Università Europea di Roma il CESMAT, centro di simulazione medica con robot paziente e realtà aumentata per formare i futuri medici... Approfondimenti e contenuti su Casa Bianca Discussioni sull' argomento Un robot scorta Melania alla Casa Bianca, prima volta nella storia; Un robot scorta Melania alla Casa Bianca, prima volta nella storia. Un robot scorta Melania alla Casa Bianca, prima volta nella storiaLa First lady propone gli umanoidi come educatori per gli studenti americani ... msn.com Casa Bianca: Melania Trump sfila con il robotMelania Trump ha preso parte al vertice Fostering the Future Together Global Coalition dedicato a tecnologia e intelligenza artificiale accompagnata da un robot umanoide. L’automa, presentatosi con ... msn.com Durante l’apertura del summit alla Casa Bianca, Melania Trump è stata accompagnata da un robot, che ha preso parte alla cerimonia inaugurale. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza della tecnologia avanzata insieme alla First Lady, sottolineando - facebook.com facebook Giornalista: «Molti giovani hanno votato Trump per la prima volta nella speranza di porre fine alle guerre e di abbassare i prezzi. Con la guerra in Iran e l'aumento della benzina, qual è il messaggio di Trump a questi elettori» La portavoce della Casa Bianca, x.com