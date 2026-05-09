Rennes-Paris FC domenica 10 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I bretoni tentano l’ultimo assalto alla Champions
Domenica 10 maggio 2026, alle ore 21:00, si gioca la sfida tra Rennes e Paris FC. La partita si svolge allo stadio di Rennes e segna un momento importante per i bretoni, che cercano di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati, mentre l'incontro rappresenta un'occasione cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Seppellito nella serata di Lione da 4 gol e con la qualificazione Champions appena ad un filo il Rennes di Haise affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. I bretoni hanno lottato per poco più di un tempo prima di cedere alla distanza contro una squadra costruita per questo obiettivo e inevitabilmente è arrivato un KO che comunque non ridimensiona la bontà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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