Auxerre-Rennes domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati È Haise il nuovo tecnico dei bretoni

Haise ha preso in mano la squadra del Rennes dopo la vittoria contro il Metz, che ha portato una ventata di fiducia ai bretoni. Auxerre, invece, cerca punti cruciali per risalire la classifica, dato che attualmente si trova in zona retrocessione. La partita di domenica alle 15:00 vede le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo, con i giocatori determinati a conquistare i tre punti. La sfida promette intensità e colpi di scena.

La vittoria contro il Metz ha riacceso un barlume di speranza per un Auxerre attualmente terzultimo in classifica e impegnato in questa gara casalinga contro il Rennes. I Diplomats hanno messo insieme il terzo risultato utile consecutivo, lasciando la zona retrocessione e ora vedono il quartultimo posto distante 5 punti, un divario ancora pesante ma colmabile se l’attacco funzionerà come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Auxerre-Rennes (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiAuxerre ha ottenuto una vittoria importante contro il Metz, che ha portato un po’ di fiducia in vista della partita di domenica contro il Rennes.

Metz-Auxerre (domenica 15 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl match tra Metz e Auxerre, in programma domenica 15 febbraio alle 17:15, nasce dalla lotta per evitare la retrocessione in Ligue 1.

Auxerre-Rennes streaming gratis: formazioni e diretta tv liveScopri dove guardare la partita Auxerre-Rennes in streaming gratis: su Sisal per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it

Pronostico Auxerre vs Rennes – 22 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Auxerre e Rennes illuminerà il pomeriggio del 22 Febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio de l'Abbé Deschamps. Un incrocio che promette ... news-sports.it