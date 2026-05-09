Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Rennes e Paris FC. La sfida si svolgerà allo stadio di Rennes, con il club locale che si prepara ad affrontare la gara dopo la sconfitta per 4-0 subita a Lione, che ha compromesso le possibilità di qualificarsi in Champions League. Il Paris FC, guidato dall’allenatore Koumbouaré, arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Seppellito nella serata di Lione da 4 gol e con la qualificazione Champions appena ad un filo il Rennes di Haise affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. I bretoni hanno lottato per poco più di un tempo prima di cedere alla distanza contro una squadra costruita per questo obiettivo e inevitabilmente è arrivato un KO che comunque non ridimensiona la bontà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Paris FC (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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