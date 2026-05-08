Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Tolosa e Lione. La squadra di Lione si trova molto vicina a qualificarsi per la Champions League dopo cinque anni di assenza. Se il Lione dovesse vincere questa partita e arrivassero buone notizie da altri campi, potrebbe conquistare matematicamente il pass qualificazione con una giornata di anticipo.

Il Lione è ad un passo dal ritorno in Champions League dopo 5 anni di assenza: in caso di vittoria quest’oggi a Tolosa e di notizie positive dagli altri campi potrebbe addirittura arrivare la matematica con 90 minuti di anticipo. I Violets intanto nonostante non abbiano più obiettivi di classifica non mollano, anzi: 4 punti tra Strasburgo e Monaco hanno tagliato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Lione (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Ligue 1, il Lione rallenta ancora: 0-0 col Le Havre in 10 per 40'. Il Tolosa vince 4-3 al 99'Il Lione non sa più vincere. La squadra di Fonseca non va oltre lo 0-0 sul campo del Le Havre nonostante una ripresa giocata quasi interamente in superiorità numerica dopo l'espulsione di Zagadou. tuttomercatoweb.com

Tolosa, Lione o Lille... Una di queste città è stata la prima a inaugurare una linea di metropolitana nel 1862. - facebook.com facebook