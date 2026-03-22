Renault Symbioz supera i 100 mila ordini e amplia la gamma con una nuova motorizzazione. Il Suv francese di segmento C introduce infatti una versione bifuel, pensata per chi percorre molti chilometri e cerca costi di gestione contenuti. Il motore è il noto 1,2 litri a tre cilindri da 120 Cv, inedito per la Symbioz ma già utilizzato su altri modelli del gruppo Renault, dalla Captur alla Dacia Duster. Con i due serbatoi pieni di benzina e Gpl garantisce fino a 1.400 km di autonomia. La gamma di Renault Symbioz ora si articola su tre motorizzazioni. Alla base c’è l’ibrido leggero (mild) da 1,3 litri con 140 Cv e 240 Nm di coppia. L’offerta di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Symbioz, arriva il Gpl: cresce l'autonomia, scende il prezzo d’ingresso

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