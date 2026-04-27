Renault Clio aperti gli ordini anche per la versione a Gpl da 120 Cv

La casa automobilistica francese ha aperto gli ordini per la nuova Renault Clio di sesta generazione, disponibile anche nella versione a Gpl da 120 cavalli. La vettura è dotata di un sistema di alimentazione duale benzina e Gpl Eco-G, che garantisce un’autonomia complessiva fino a 1.000 chilometri. La produzione della versione Gpl è stata annunciata come parte dell’offerta ufficiale, senza specificare i tempi di consegna.

La gamma della sesta generazione di Renault Clio è ora più ricca. La casa francese ha infatti deciso di ampliare l'offerta per la sua utilitaria compatta per eccellenza con l'aggiunta della nuova motorizzazione bifuel (benzinaGpl), Eco-G da 120 Cv (90 kW) Edc. Un'alternativa concreta e che strizza l'occhio a chi vuole contenere i costi di esercizio, quella a doppia alimentazione, che va ad aggiungersi al motore a benzina TCe da 115 Cv, disponibile con cambio manuale, e a quello Full Hybrid E-Tech da 160 Cv, noto per l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La nuova Clio bifuel Eco-G 120, grazie alla sua doppia alimentazione benzinaGpl e alla presenza di due serbatoi separati, offre grande versatilità nella guida di tutti i giorni e promette un'autonomia complessiva fino a 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault Clio, aperti gli ordini anche per la versione a Gpl da 120 Cv RENAULT Clio 1.0 tce Generation Gpl 100cv 2025 Notizie correlate Nuova Clio GPL: 1.450 km e 120 CV per viaggiare senza limiti? Cosa sapere Renault lancia la nuova Clio Eco-G da 120 CV con autonomia fino a 1. Renault Twingo E-Tech Electric: aperti gli ordini della versione Evolution. Dati e prezziSe il debutto della Renault Twingo nel 1992 aveva rappresentato una rivoluzione nel mondo delle utilitarie, il lancio della sua versione elettrica a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ordini aperti per la nuova Renault Clio GPL da 120 CV: quanto costa?; Renault Clio, aperti gli ordini anche per la versione a Gpl da 120 Cv; Arriva il GPL sulla nuova Renault Clio: ora è più potente, ecco quanto costa; Nuova Clio GPL 120, ecco la Clio più attesa. Ora con l'automatico. Ordini aperti per la nuova Renault Clio GPL da 120 CV: quanto costa?Renault apre gli ordini della nuova Clio Eco-G da 120 CV, con doppio serbatoio GPL-benzina (50+39 litri) e fino a 1.450 km di autonomia. auto.everyeye.it Nuova Clio GPL 120, ecco la Clio più attesa. Ora con l'automaticoPiù cavalli e coppia, più autonomia (1.450 km) e addio al pedale della (doppia) frizione. Ordini aperti, prezzi da 20.900 euro ... motorbox.com Renault Clio Eco-G 120 CV EDC: GPL con cambio doppia frizione x.com Renault Clio RS3 F1 equipaggiata con ruote Speedline Corse modello Turini misure 7x17 ET41 5x108 finitura Grigio Antracite senza sede tappi coprimozzo e boccole per il fissaggio in acciaio . Per informazioni dettagliate o prenotazioni [email protected] - facebook.com facebook