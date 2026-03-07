Prato blindata per corteo remigrazione doppia contromanifestazione Giani | Toscana regione di accoglienza e integrazione

Sabato 7 marzo, Prato ha vissuto una giornata di tensione con un corteo organizzato da ‘Remigrazione e riconquista’ e due contramanifestazioni che hanno portato in strada diversi gruppi. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza, con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire le manifestazioni. Il presidente della regione ha dichiarato che la Toscana si configura come una regione di accoglienza e integrazione.

'Remigrazione e riconquista', presidente Luca Marsella, portavoce CasaPound: "Contro di noi i poteri forti della Regione Toscana: da Giani al vescovo di Prato". Cgil: "Il fascismo non è un'opinione. E' un crimine". Condanna Vescovo Nerbini. Presidio Sudd Cobas: "Possiamo fermarli". Di Sanzo, Pd: "Da Prato la più bella risposta che una città possa dare" Christian Di Sanzo, deputato, coordinatore Pd Prato: "Oggi Prato ha dato la più bella risposta che una città possa dare. Lavoratori, cittadini, associazioni, sindacati, partiti, comunità di migranti sono scesi in piazza per dire no all'odio e alle discriminazioni, e per difendere i valori su cui si fonda la nostra democrazia. PRATO – Non si registrano al momento tensioni a Prato, blindata per la manifestazione di Remigrazione e conquista. Prato, presidio sulla remigrazione: alta tensione e città blindata; Città blindata per le tre manifestazioni, ecco tutti i divieti e come cambia la viabilità. I Sudd Cobas occupano piazza Europa. Protestano i commercianti: Danno grave; Prato, alta tensione in attesa della manifestazione sulla remigrazione: in 150 dei Sudd Cobas occupano la piazza; Manifestazioni 7 marzo, il Comitato Remigrazione attacca la Questura: Il divieto di corteo è un atto vergognoso. Remigrazione, Prato ad alto tensione: tre cortei e città blindata Le manifestazioni si svolgeranno contemporaneamente in piazze vicine. Interviene anche il vescovo Nerbini: No alla mentalità xenofoba Remigrazione e antifascismo, le tre piazze di Prato. Slogan, bandiere ma nessuno scontro Nel giro di poche centinaia di metri le manifestazioni contrapposte. Nonostante le tensioni della vigilia, non ci sono stati problemi. Giani: Toscana regione dell'accoglienza Iniziano già le tensioni in vista di domani: i Sudd Cobas occupano piazza Europa per impedire la manifestazione pro remigrazione