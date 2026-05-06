Il raduno di Remigrazione trasloca in piazza della Pace
Il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista si svolgerà in piazza della Pace, dopo che inizialmente era stato programmato in piazza Galvani. La decisione è stata presa per motivi legati alla prevenzione, e la manifestazione si terrà comunque, anche se in una diversa location. La conferma è arrivata nelle ultime ore, con la modifica del luogo ufficiale dell’evento.
Alla fine ha prevalso la strada della prevenzione. Il raduno del comitato Remigrazione e riconquista si farà, ma non in piazza Galvani come previsto.Al termine dell’incontro del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, è stato deciso di spostare il presidio in piazza della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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