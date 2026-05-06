Il raduno di Remigrazione trasloca in piazza della Pace

Il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista si svolgerà in piazza della Pace, dopo che inizialmente era stato programmato in piazza Galvani. La decisione è stata presa per motivi legati alla prevenzione, e la manifestazione si terrà comunque, anche se in una diversa location. La conferma è arrivata nelle ultime ore, con la modifica del luogo ufficiale dell’evento.