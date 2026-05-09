A Reggio Emilia torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, con un evento che richiama numerosi appassionati. La manifestazione si svolge nello stesso luogo degli anni passati, con il bar che rimane punto di riferimento per i partecipanti. L’evento vede la partecipazione di artisti e musicisti, attirando un pubblico vario che si riunisce per ascoltare musica dal vivo.

"Stessa storia, stesso posto, stesso bar": prendiamo in prestito la celebre "Gli Anni" degli 883 per parlare di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate reggiana, ormai diventato un grande classico. Mercoledì 24 giugno tornerà a Reggio " Yoga Radio Bruno Estate ", il concertone dell’emittente radiofonica carpigiana. Stessa data dell’anno scorso e stessa location: Piazza della Vittoria. L’ingresso sarà gratuito. Si tratta di uno degli eventi all’insegna della musica italiana che richiama più interesse dell’estate reggiana: nei prossimi giorni sarà noto il cast, che nell’edizione dell’anno scorso coinvolse 18 artisti per tutti i gusti, dai più grandi ai più giovani, che riempiranno la piazza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio torna capitale della musica italiana

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