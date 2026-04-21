la capitale della musica torna monza visionaria

A Monza torna il festival Monza Visionaria, che quest’anno presenta tra i suoi protagonisti la cantante ucraina Ganna. La locandina mostra l’artista come figura rappresentativa di un evento che combina diversi generi musicali, tra cui jazz, musica classica, folk, reggae e sperimentazione. L’edizione si svolge nella città, offrendo un palinsesto vario e ricco di performance.

Nella locandina di Monza Visionaria, la cantante ucraina Ganna appare come un’icona contemporanea. È lei il volto di un festival che intreccia jazz, classica, folk, reggae e sperimentazione in un’unica trama emotiva. Accanto a lei, a riecheggiare forte è il nome di Bob Marley, "primo artista ad avere un messaggio spirituale", come spiegato dal direttore artistico Saul Beretta. La XIV edizione di Monza Visionaria - organizzata da Musicamorfosi e presentata ieri in Comune - ha la spiritualità come filo conduttore. "Canta, prega, ama – spiega Beretta –, è un raggio di luce da conservare nel cuore. Io credo nel potere della musica di modificare in meglio le nostre vite".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lei si chiama Ganna ed è il volto e il cuore di questa nuova edizione di Monza Visionaria. Cominciate a cliccare il video qui sotto per poi prenotarvi per le due due prime date italiane: un seminario per liberare la tigre che c'è in voi e un doppio concerto al Teatr - facebook.com facebook