Ad Azzano torna la band più irriverente della musica italiana

Da pordenonetoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Azzano accoglie di nuovo la band più provocatoria della scena musicale italiana, nota per il suo stile senza peli sulla lingua. La formazione, celebre tra giovani e adulti, ha annunciato un concerto che promette di sorprendere anche i fan più affezionati. La band porta sul palco brani che mescolano ironia e satire, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata si preannuncia ricca di energia e momenti di ilarità, con una scaletta che spazia tra i successi più amati. I biglietti sono già andati a ruba.

“Dopo il ritorno della musica internazionale, grazie al primo concerto che abbiamo annunciato dei Dropkick Murphys, abbiamo un altro grande ritorno, quello di Elio e le Storie Tese, uno dei più importanti gruppi italiani – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Azzano Decimo Alberto Locatelli -. Elio e le Storie Tese sono già stati ad Azzano Decimo nel 2003 e nel 2008 e siamo felicissimi di riaccoglierli dato che quello dell’epoca fu uno dei più grandi concerti della storia della Fiera della Musica. Questo è un segnale che la manifestazione è tornata ad attrarre nomi importanti e Azzano Decimo è tornata a essere una piazza appetibile per artisti di questo livello e, in più, la proposta musicale di Elio e le Storie Tese, così caratteristica e così particolare, va a unirsi a quella dei Dropkick Murphys.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Lutto nella musica italiana: l’annuncio e il dolore della bandIl chitarrista e cantante di una band indie rock italiana, morto a 48 anni, ha lasciato un vuoto nel panorama musicale.

Leggi anche: I Pooh: La Band Italiana Che Ha Rivoluzionato la Musica Italiana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Azzano Mella: Festa del Maiale - BresciaToday; ELIO E LE STORIE TESE live alla Fiera della Musica 2026 di Azzano Decimo: data, biglietti e cosa aspettarsi dal tour À la carte; Scanzo torna a vincere in casa, Grassobbio fa 13; Renato Rizzuti trovato morto in casa dai familiari: il dentista non si è presentato nello studio ed è scattato l'allarme. Aveva 71 anni.