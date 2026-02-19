Ad Azzano torna la band più irriverente della musica italiana
Azzano accoglie di nuovo la band più provocatoria della scena musicale italiana, nota per il suo stile senza peli sulla lingua. La formazione, celebre tra giovani e adulti, ha annunciato un concerto che promette di sorprendere anche i fan più affezionati. La band porta sul palco brani che mescolano ironia e satire, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata si preannuncia ricca di energia e momenti di ilarità, con una scaletta che spazia tra i successi più amati. I biglietti sono già andati a ruba.
"Dopo il ritorno della musica internazionale, grazie al primo concerto che abbiamo annunciato dei Dropkick Murphys, abbiamo un altro grande ritorno, quello di Elio e le Storie Tese, uno dei più importanti gruppi italiani – ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Azzano Decimo Alberto Locatelli -. Elio e le Storie Tese sono già stati ad Azzano Decimo nel 2003 e nel 2008 e siamo felicissimi di riaccoglierli dato che quello dell'epoca fu uno dei più grandi concerti della storia della Fiera della Musica. Questo è un segnale che la manifestazione è tornata ad attrarre nomi importanti e Azzano Decimo è tornata a essere una piazza appetibile per artisti di questo livello e, in più, la proposta musicale di Elio e le Storie Tese, così caratteristica e così particolare, va a unirsi a quella dei Dropkick Murphys.
