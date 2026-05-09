Reggio il fenomeno ‘Gas’ | il candidato Reset scuote i media

A Reggio, il candidato noto come ‘Gas’ ha suscitato interesse dopo aver espresso posizioni omofobe e pro-Putin. La sua presenza nella lista Reset ha sollevato domande tra i media, mentre la coalizione di Battaglia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle sue affermazioni. La vicenda si sta sviluppando in un clima di attenzione pubblica e discussioni politiche.

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? Domande chiave Come può un candidato omofobo e pro-Putin far parte della lista Reset?. Perché la coalizione di Battaglia non ha ancora commentato le dichiarazioni di Gas?. Cosa ha spinto il commerciante Paolone a scuotere i media con La Zanzara?. Chi dovrà rispondere delle posizioni radicali del candidato nelle prossime elezioni?.? In Breve Paolone ha espresso sostegno a Putin e posizioni conservatrici su omosessualità e prostituzione.. Il candidato appartiene alla lista Reset, legata alla gestione di Giuseppe Falcomatà.. Le critiche riguardano strade, rete idrica, illuminazione e gestione rifiuti a Reggio Calabria.. Il dibattito coinvolge Battaglia e la coalizione del PD per le elezioni 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il fenomeno ‘Gas’: il candidato Reset scuote i media ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Reggio Calabria: la satira scuote il voto contro il declino politicoLa città di Reggio Calabria si prepara a un momento decisivo per il proprio destino amministrativo, con le elezioni comunali fissate per la fine di... Reggio Protagonista è con il centrodestra "se esprimerà candidato di qualità"Veronese commenta gli ultimi sviluppi della coalizione e posta un video dove denuncia una perdita d'acqua presente da oltre un mese come esempio di...