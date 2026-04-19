A Reggio Calabria si avvicinano le elezioni comunali previste per la fine di maggio, un appuntamento che potrebbe cambiare gli assetti politici locali dopo più di dieci anni di stabilità. La campagna elettorale si sta caratterizzando anche per l’uso della satira, che sta attirando l’attenzione sull’attuale situazione amministrativa. Le decisioni degli elettori saranno decisive per il futuro della città.

La città di Reggio Calabria si prepara a un momento decisivo per il proprio destino amministrativo, con le elezioni comunali fissate per la fine di maggio che promettono di scuotere un equilibrio cristallizzato da oltre un decennio. Un messaggio satirico, firmato dall’Anonimo reggino, ha acceso i riflettori su una gestione cittadina descritta come un lungo declino, paragonabile a quello vissuto tra gli anni Ottanta e Novanta, puntando il dito contro figure che sembrano voler perpetuare lo stallo attuale attraverso promesse vuote. L’ironia come strumento di denuncia sociale e politica. Il fermento che avvolge l’area metropolitana reggina non nasce solo dai consueti dibattiti programmatici, ma da una forma di protesta visiva che utilizza il sarcasmo per colpire il potere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: la satira scuote il voto contro il declino politico

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