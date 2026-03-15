Reggio Protagonista è con il centrodestra se esprimerà candidato di qualità

Reggio Protagonista, un movimento vicino al centrodestra, ha annunciato che si presenterà alle prossime elezioni con un candidato di qualità. Il gruppo ha dichiarato che il suo obiettivo è cambiare concretamente la situazione attuale, portando maggiore serietà, sicurezza e rispetto per la città. La comunicazione ufficiale sottolinea la volontà di offrire una proposta politica differente e concreta.

Veronese commenta gli ultimi sviluppi della coalizione e posta un video dove denuncia una perdita d'acqua presente da oltre un mese come esempio di "22 anni di disastri di centrodestra e centrosinistra" “Reggio Protagonista nasce per cambiare davvero e riportare serietà, sicurezza e rispetto per la città”. Così afferma il professore Simone Veronese, promotore della lista che scenderà in campo alle prossime comunali, postando un video nel quale denuncia un grave disservizio, una perdita d'acqua in strada pericolosa per i cittadini e presente da oltre un mese senza nessun intervento. Nel reel postato su Facebook, Veronese commenta i recenti sviluppi nella coalizione di centrodestra, che, con accordo di tutti i partiti, ha deciso di affidare a Forza Italia la scelta del candidato sindaco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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