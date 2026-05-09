A Reggio Calabria sono stati stanziati due milioni di euro per migliorare la sicurezza del porto. L'intervento prevede l'installazione di sistemi automatizzati per regolare l'accesso e la gestione delle operazioni. Restano da chiarire quali enti o aziende si occuperanno della gestione concreta dei fondi destinati al rilancio del Molo di Levante. La questione riguarda anche le modalità di implementazione delle nuove tecnologie nel porto.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso al porto con i nuovi sistemi automatizzati?. Chi gestirà concretamente i fondi per il rilancio del Molo di Levante?. Quando inizieranno i cantieri per la videosorveglianza di ultima generazione?. Quali impatti avrà questo piano sul turismo nautico della città?.? In Breve Cantieri operativi entro 45 giorni con investimento totale di 2.012.321,31 euro.. Fondi derivanti dall'emendamento Cannizzaro 120.21 per un piano da 15 milioni.. Gestione tecnica affidata ai membri del Comitato Rocco La Valle e Ciccone.. Interventi includono videosorveglianza, varchi automatizzati e rifacimento segnaletica stradale interna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: via ai 2 milioni per la sicurezza del porto

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