Forestazione 4.0 in Calabria approvato il piano attuativo 2026 | 50 milioni a Reggio per ambiente e sicurezza

La regione Calabria ha approvato il piano attuativo Forestazione 4.0 per il 2026, destinando 50 milioni di euro a Reggio Calabria. La delibera è stata approvata dalla giunta regionale il 12 febbraio 2026 e prevede interventi per ambiente e sicurezza. La decisione si inserisce in un progetto di sviluppo sostenibile volto a migliorare le aree forestali e a rafforzare le misure di tutela ambientale.

Via libera della giunta al piano redatto da Calabria Verde: 176 milioni complessivi, circa 120 milioni provenienti da fondi statali e il resto da risorse regionali La Calabria guarda al futuro verde. La giunta regionale ha approvato, il 12 febbraio 2026, la delibera n. 262026, che dà il via al piano attuativo di forestazione 2026, redatto dall'azienda in house Calabria Verde. L'obiettivo è chiaro: trasformare le foreste calabresi in un patrimonio strategico, capace di proteggere il territorio, prevenire i rischi ambientali e valorizzare le risorse naturali della regione. Il piano prevede: valorizzazione delle foreste attraverso gestione sostenibile e interventi di tutela.