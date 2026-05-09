Reggio Calabria auto in fiamme blocca il raccordo

Un incendio si è sviluppato lungo le Bretelle di Reggio Calabria, provocando la completa paralisi del traffico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le verifiche del caso. La situazione ha causato rallentamenti e blocchi negli spostamenti dei veicoli, con le autorità che stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio.

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Incendio improvviso lungo le Bretelle: traffico paralizzato e accertamenti in corso.. Un violento incendio ha paralizzato la circolazione stradale a Reggio Calabria, trasformando un normale transito lungo il raccordo autostradale in un’emergenza ad alta criticità. L’episodio si è verificato in prossimità dello svincolo di Reggio Centro, nella zona delle cosiddette Bretelle, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, diventando una torcia visibile da grande distanza. Il rogo, divampato in direzione sud pochi metri dopo lo svincolo, ha immediatamente messo in pericolo gli automobilisti in transito e generato caos sulla viabilità cittadina.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Reggio Calabria, auto in fiamme blocca il raccordo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Raccordo Roma paralizzato: rogo su un’auto blocca il trafficoUn incendio su un veicolo ha causato il blocco totale del traffico sul Raccordo Anulare a Roma nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, con... Leggi anche: Reggio Calabria, il Vescovo blocca la propaganda: “Niente promesse vuote Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meno auto con più alberi e bellezza, Rueda: Reggio può cambiare iniziando da domani; Al GOM di Reggio Calabria la frontiera delle CAR-T, terapia innovativa contro il Mieloma Multiplo; Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feriti; Reggio calabria, 3 maggio 1982: una bomba spegne l'ingegnere salernitano Musella, ma accende il coraggio di dire no. Grave incidente sul raccordo di Reggio Calabria: auto in fiamme all’altezza delle BretelleUn drammatico episodio ha colpito la circolazione stradale a Reggio Calabria poco fa. Un violento incendio ha interessato un’autovettura che transitava lungo il raccordo autostradale proprio in prossi ... strettoweb.com Scenario apocalittico in Calabria: auto in transito divorata dalle fiamme, paura e traffico il tiltScenario apocalittico nel cuore pulsante di Reggio Calabria. Una vettura che percorreva il raccordo autostradale in direzione Sud è stata letteralmente divorata dalle fiamme all'altezza dello svincolo ... zoom24.it Il candidato che nessuno si aspettava: Paolone detto Gas da Reggio Calabria a @LaZanzaraR24 di @giucruciani Paolo De Stefano, distributore di bombole, candidato al consiglio comunale a sostegno di Mimmo Battaglia è stato ospite a @Radio24_news x.com Come funziona Trenitalia per la tratta Messina - Reggio calabria reddit