Il vescovo di Reggio Calabria ha scritto una lettera aperta ai candidati sindaco della città, chiedendo loro di presentare programmi concreti e di evitare promesse vuote. Nel documento, si invita anche a superare gli scontri tra le diverse forze politiche, con l’obiettivo di favorire un confronto più costruttivo e centrato sulle reali esigenze dei cittadini. La comunicazione mira a sensibilizzare le figure in corsa alle prossime elezioni amministrative.

? Cosa sapere Mons. Fortunato Morrone invia una lettera ai candidati sindaco di Reggio Calabria.. Il Vescovo chiede programmi concreti e il superamento degli scontri tra forze politiche.. Mons. Fortunato Morrone ha inviato una lettera ai candidati al sindaco di Reggio Calabria per chiedere che la campagna elettorale eviti promesse irrealistiche e scontri distruttivi in vista delle prossime amministrative. Il messaggio del Vescovo di Reggio Calabria e Bova interviene nel pieno della discussione pubblica cittadina, puntando il dito contro il rischio di illusioni e delusioni per la popolazione. Il presule ha rivolto parole di stima a chi ha deciso di mettersi in gioco, riconoscendo la difficoltà di un impegno in un periodo storico segnato da tensioni internazionali e criticità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, il Vescovo blocca la propaganda: “Niente promesse vuote

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