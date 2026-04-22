Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, un incendio su un'auto ha provocato il blocco totale del traffico sul Raccordo Anulare a Roma. La presenza delle fiamme ha causato la chiusura immediata della strada, con conseguenti ripercussioni sul traffico di altre arterie principali della città e della regione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Un incendio su un veicolo ha causato il blocco totale del traffico sul Raccordo Anulare a Roma nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, con ripercussioni che si sono estese a diverse arterie stradali della Capitale e della regione. L’incidente, segnalato alle ore 18:10, ha interessato la carreggiata interna tra l’uscita di via Trionfale e lo svincolo per la Cassia Veientana, generando una serie di rallentamenti a catena che hanno coinvolto anche la Flaminia, la A24 e la zona verso Ostia. L’impatto del rogo sulla circolazione urbana e sulle direttrici principali. Il cuore del problema viabilistico è scaturito dalla presenza di un mezzo in fiamme proprio sulla corsia interna dell’anello viario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raccordo Roma paralizzato: rogo su un’auto blocca il traffico

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