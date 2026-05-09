Record al Porto | nave lunga 229 metri sbarca il carico più grande della storia ravennate
Nel mese di aprile 2026, il Porto di Ravenna ha registrato un volume di movimentazione di circa 2,8 milioni di tonnellate, secondo i dati preliminari del Pcs. È stato raggiunto un nuovo record, con un aumento di circa 700 mila tonnellate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, pari a un incremento del 32 per cento. Inoltre, è stata ormeggiata una nave lunga 229 metri, che ha scaricato il carico più grande mai visto nel porto ravennate.
Nel mese di aprile 2026, sulla base dei primi dati rilevati dal Pcs, la movimentazione del Porto di Ravenna complessiva è stimata in circa 2,8 milioni di tonnellate, con un incremento di quasi 700 mila tonnellate (+32%) rispetto ad aprile 2025. L’andamento risulta positivo per la maggior parte.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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