Record al Porto | nave lunga 229 metri sbarca il carico più grande della storia ravennate

Nel mese di aprile 2026, il Porto di Ravenna ha registrato un volume di movimentazione di circa 2,8 milioni di tonnellate, secondo i dati preliminari del Pcs. È stato raggiunto un nuovo record, con un aumento di circa 700 mila tonnellate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, pari a un incremento del 32 per cento. Inoltre, è stata ormeggiata una nave lunga 229 metri, che ha scaricato il carico più grande mai visto nel porto ravennate.

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