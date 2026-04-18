Da via Osoppo al più grande furto di diamanti della storia | la lunga lista dei colpi degli italiani
Negli ultimi settant’anni, diverse rapine hanno segnato la cronaca italiana, tra cui il furto di diamanti considerato il più grande della storia. Tra questi episodi figura anche un colpo messo a segno dalla
La rapina della "banda del buco" di Napoli è solo l'ultimo dei colpi eclatanti messi a punto da italiani. Dalla maxi rapina dei "sette uomini d'oro" di via Osoppo a Milano nel lontano 1958 al più grande furto di diamanti della storia messo a segno da una banda di italiani ad Anversa del 2003 passando per il caveau del Tribunale di Roma svaligiato del 1999, infatti, è lunga la lista di furti, più o meno recenti, degni di Arsenio Lupin. Azioni studiate nei minimi dettagli per riuscire a eludere sofisticati sistemi di allarme e arrivare a mettere le mani su bottini milionari., Il caveau del tribunale di Roma del 1999 - Tra i furti più spettacolari quello messo a segno nella cittadella giudiziaria della Capitale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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