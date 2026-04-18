Negli ultimi settant’anni, diverse rapine hanno segnato la cronaca italiana, tra cui il furto di diamanti considerato il più grande della storia. Tra questi episodi figura anche un colpo messo a segno dalla

La rapina della "banda del buco" di Napoli è solo l'ultimo dei colpi eclatanti messi a punto da italiani. Dalla maxi rapina dei "sette uomini d'oro" di via Osoppo a Milano nel lontano 1958 al più grande furto di diamanti della storia messo a segno da una banda di italiani ad Anversa del 2003 passando per il caveau del Tribunale di Roma svaligiato del 1999, infatti, è lunga la lista di furti, più o meno recenti, degni di Arsenio Lupin. Azioni studiate nei minimi dettagli per riuscire a eludere sofisticati sistemi di allarme e arrivare a mettere le mani su bottini milionari., Il caveau del tribunale di Roma del 1999 - Tra i furti più spettacolari quello messo a segno nella cittadella giudiziaria della Capitale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Da via Osoppo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italiani

Notizie correlate

Da via Ossopo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italianiLa rapina della "banda del buco" di Napoli è solo l'ultimo dei colpi eclatanti messi a punto da italiani.

Scandalo Louvre: Parlamento all’attacco dopo il più grande furto della storia del museoA distanza di quattro mesi dal più grande furto messo a segno al Louvre, sono state condivise le conclusioni preliminari condotte dalla commissione...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Le grandi rapine della storia da via Osoppo al caveau del Tribunale; Da via Ossopo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italiani; COPPA TERZA – Osoppo da impazzire, Buttrio gestisce.

Da via Ossopo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italianiLa rapina della banda del buco di Napoli è solo l'ultimo dei colpi eclatanti messi a punto da italiani. Dalla maxi rapina dei sette uomini d'oro di via Osoppo a Milano nel lontano 1958 al più gran ... msn.com

Le grandi rapine della storia da via Osoppo al caveau del TribunaleLe grandi rapine della storia tra via Osoppo e il caveau del Tribunale: i colpi più spettacolari che hanno sfidato la sicurezza. stylo24.it

La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA facebook

La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com