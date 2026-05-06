Papa | La Chiesa denuncia male in ogni forma Le parole dopo il nuovo attacco di Trump

Durante l’udienza generale in piazza San Pietro, il Papa ha affermato che la Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui si parla di un nuovo attacco dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il Pontefice ha ribadito il ruolo della Chiesa nel denunciare le ingiustizie e le sofferenze, senza entrare nel merito di eventi specifici.

(Adnkronos) – "La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme". Lo dice forte e chiaro Papa Leone XIV oggi in occasione dell’udienza generale in piazza San Pietro. Parole che arrivano dopo il nuovo attacco del presidente Usa, Donald Trump – "Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone" – e della replica di Leone, ieri sera da Castel Gandolfo, che ha ricordato che "la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari", dicendo: "Se qualcuno mi critica, lo faccia con verità". “La Chiesa” è “investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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