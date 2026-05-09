Real Madrid Arbeloa allo scoperto | Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta Non ho intenzione di crocifiggerli pubblicamente

Alvaro Arbeloa ha commentato pubblicamente la discussione tra Valverde e Tchouameni, dicendo che i due giocatori si sono scusati con i tifosi e che questa sua convinzione basta. Arbeloa ha aggiunto di non voler criticare pubblicamente i calciatori coinvolti nella rissa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a diverse interpretazioni da parte degli addetti ai lavori.

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