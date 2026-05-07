Polveriera-Real Madrid rissa in allenamento tra Tchouaméni e Valverde | uruguaiano in ospedale

Da feedpress.me 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'allenamento odierno, due calciatori del Real Madrid sono venuti alle mani. A seguito del diverbio, alcuni compagni sono intervenuti per fermare la rissa. Uno dei giocatori coinvolti è stato portato in ospedale, mentre l’altro ha lasciato il campo sotto osservazione. La situazione ha causato tensioni nello spogliatoio e ha portato a un intervento immediato da parte dello staff tecnico.

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Nervi tesi, eufemismo, in casa Real Madrid. Al termine dell’allenamento odierno Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde sono stati protagonisti di una rissa che ha richiesto l’intervento dei compagni per essere sedata. Lo scontro e le conseguenze Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare da Marca, i due si sarebbero affrontati negli spogliatoi. L’uruguaiano sarebbe poi stato medicato per una contusione e un taglio causati dall’impatto con l’angolo di un tavolo, e non da un colpo dell’avversario. Le tensioni già nei giorni precedenti Già nella giornata precedente i due erano arrivati a un passo dallo scontro fisico, in seguito a un intervento duro in allenamento.🔗 Leggi su Feedpress.me

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