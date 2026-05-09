Re Carlo i nastri segreti della principessa Diana saranno svelati in un programma tv

Un nuovo programma televisivo trasmetterà per la prima volta i nastri segreti registrati dalla principessa Diana. La messa in onda di queste registrazioni potrebbe avere ripercussioni sulla famiglia reale, in particolare su Re Carlo. La questione ha riacceso l’attenzione pubblica e mediatica, mentre si attendono dettagli sugli eventuali contenuti e sulla loro diffusione ufficiale.

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I nastri segreti della principessa Diana, svelati per la prima volta in tv, rischiano di mettere in imbarazzo Re Carlo, facendo tremare, ancora una volta, la malattia. Svelati i nastri segreti di Lady Diana. Ma di cosa si tratta? Secondo quanto svelato dal Daily Mail, in una nuova serie tv verranno presto trasmessi i nastri audio registrati da Lady Diana. Si tratta di una serie di confessioni sulla fine del suo matrimonio con Carlo, realizzate diverso tempo fa e in gran segreto. Il programma tv in cui verranno rivelati al pubblico per la prima volta si intitola Diana: The Unheard Truth e si articolerà in tre episodi. Nel corso dello show verranno svelate la bellezza di cinque ore di registrazioni audio effettuate nel 1991 da Diana.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, i nastri segreti della principessa Diana saranno svelati in un programma tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diana, in arrivo un documentario sulla Principessa con 5 ore di registrazioni da nastri ineditiUna nuova docuserie in tre parti svelerà cinque ore di registrazioni audio inedite di Lady Diana. Lady Diana, gli audio segreti arrivano in tv. Cinque ore di confessioni che scuotono la monarchiaA quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la figura di Lady Diana continua a esercitare un certo fascino sull’opinione pubblica.