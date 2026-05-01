Diana in arrivo un documentario sulla Principessa con 5 ore di registrazioni da nastri inediti

È stato annunciato un nuovo documentario diviso in tre parti che presenterà cinque ore di registrazioni audio inedite di Lady Diana. Il progetto sarà disponibile nel trentesimo anniversario della sua morte e includerà dettagli sulla sua vita privata e le sue aspirazioni al di fuori della famiglia reale. Le registrazioni sono state tratte da nastri mai rese pubbliche, offrendo uno sguardo esclusivo sulla figura della Principessa.

Una nuova docuserie in tre parti svelerà cinque ore di registrazioni audio inedite di Lady Diana. Il progetto debutterà nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, promettendo rivelazioni mai ascoltate sulla sua vita privata e le ambizioni lontano dalla Corona. Il fantasma di Diana Spencer continua a parlare, e lo fa con una voce che credevamo di conoscere, ma che in realtà era rimasta intrappolata per decenni in un nastro magnetico. Le case di produzione Love Monday TV e 53 Degrees Global hanno appena rivelato un progetto per l'estate del 2027: si chiama Diana: The Unheard Truth, un viaggio in tre episodi dentro cinque ore di audio totalmente inediti.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Diana, in arrivo un documentario sulla Principessa con 5 ore di registrazioni da nastri inediti Notizie correlate Maria Callas, lo scoop di Libero: scoperti nastri inediti, le registrazioni segrete con Giuseppe Di Stefano[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47136757]] Sono emerse registrazioni inedite di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, risalenti agli ultimi 4 anni di... Leggi anche: Dal cappotto firmato da Tolu Coker alla tiara di Lady Diana, la principessa del Galles accoglie il presidente Bola Tinubu con uno stile studiato nei minimi dettagli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diana Del Bufalo sempre più brillante e sexy in questa nuova esperienza con Valentina Nappi: la storia di un cambiamento su Amazon Prime Video; Ancora più sexy – Il sequel del film con Diana Del Bufalo arriva questa estate; Il realismo fratturante di Yousri Alghoul, scrittore palestinese; Laurea al DAMS per Diana Boschian con una tesi sul linguaggio sinfonico di Mahler. Diana, in arrivo un documentario sulla Principessa con 5 ore di registrazioni da nastri ineditiUna nuova docuserie in tre parti svelerà cinque ore di registrazioni audio inedite di Lady Diana. Il progetto debutterà nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, promettendo rivelazioni mai asc ... movieplayer.it The Queen: cosa è vero (e cosa no) sulla morte di Diana e la crisi della regina ElisabettaLa tragedia di Lady Diana, la crisi della monarchia e l’arrivo di Tony Blair: The Queen ricostruisce una delle settimane più drammatiche della storia britannica, ma quanto è fedele alla realtà il film ... comingsoon.it Bitonto C5 Femminile, Diana Santos verso i playoff: “Rispettiamo la Soccer Altamura, ma vogliamo vincere” - facebook.com facebook