A Buckingham Palace e nei dintorni di Gloucestershire, si è vista una novità nel modo di vestire di una figura di alto profilo. Re Carlo e la consorte sono stati avvistati in pubblico con un outfit insolito, diverso dal solito. La scelta dell’abbigliamento ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino gli eventi pubblici della famiglia reale. La presenza si è svolta in un contesto di eventi ufficiali e incontri formali.

A Buckingham Palace, anzi per la precisione nei verdi prati del Gloucestershire, si è concretizzata una piccola, grande rivoluzione di stile. La protagonista è stata la Regina Camilla, che ha sfoggiato un look che in pochi si sarebbero aspettati al Badminton Horse Trials 2026. Ha abbandonato per una volta l’immancabile abito a manica lunga, optando per un tailleur scuro. Ha ovviamente subito attirato lo sguardo dei fotografi, oltre che dei sudditi presenti. Le sue foto hanno fatto il giro in alcune cerchie di appassionati, perché l’addio a un guardaroba sempre così codificato non può non fare notizia. La sovrana, per quanto elegante, è sempre stata alquanto prevedibile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Camilla si presenta con un insolito tailleur

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