Re Carlo mantiene un’abitudine consolidata con Camilla, senza mai rinunciarvi, anche nei momenti più privati. Le immagini di routine quotidiana mostrano come questa consuetudine sia parte integrante della sua vita. Tra i palazzi ufficiali, le giornate si svolgono tra impegni pubblici e incontri riservati, senza che questa abitudine venga mai messa da parte. La quotidianità del sovrano si svolge tra le mura di residenza e gli eventi pubblici, mantenendo consuetudini che durano nel tempo.

Dietro i cancelli dorati di Buckingham Palace e tra i corridoi ricchi di storia di Clarence House, la vita scorre seguendo ritmi che sembrano appartenere a un’altra epoca. Eppure, nonostante gli impegni istituzionali e il peso della Corona, c’è un momento della giornata che Re Carlo III e la Regina Camilla considerano assolutamente sacro. Un rito che da tempo fa parte della loro quotidianità di marito e moglie. A sollevare il velo su questa affascinante routine è stato qualcuno che il Palazzo lo vive dall’interno: Tom Parker Bowles, figlio della Regina e stimato critico gastronomico. Nel raccontare l’intimità della coppia Reale, Tom ha confermato ciò che molti sospettavano: per il Re, il tè pomeridiano delle 17:00 è di “primaria importanza”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, l’abitudine con Camilla cui non rinuncia mai

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