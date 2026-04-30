Melania Trump look da donna di potere | tailleur rigoroso per salutare Carlo e Camilla dopo la visita di Stato

Melania Trump ha scelto un tailleur nero e una camicia bianca per salutare il principe e la duchessa di Cornovaglia al termine della loro visita ufficiale negli Stati Uniti. La sua scelta di abbigliamento è risultata formale e sobria, in linea con l’occasione. La cerimonia si è svolta dopo il soggiorno dei membri della famiglia reale americana, con il saluto pubblico che ha concluso la visita di Stato.

Tailleur nero e camicia bianca: è il look con cui Melania Trump ha chiuso la visita di Stato di Carlo e Camilla in USA. La first lady è fan del power dressing.🔗 Leggi su Fanpage.it

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