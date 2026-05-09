Razzismo in Cagliari Udinese il doppio comunicato dei due club | Solidarietà a Davis oggetto di vergognosi insulti La risposta | Quanto accaduto in campo è stato chiarito

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'episodio di insulti rivolti a un giocatore durante la partita tra Cagliari e Udinese, i due club hanno diffuso comunicati ufficiali. Il Cagliari ha espresso solidarietà al giocatore colpito, definendo gli insulti come ingiustificabili. L'Udinese ha risposto affermando che la questione è stata chiarita e che quanto accaduto in campo non rappresenta la realtà dell'incontro. La vicenda resta al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Razzismo in Cagliari Udinese, il doppio comunicato dei due club: «Solidarietà a Davis, oggetto di vergognosi insulti». La risposta: «Quanto accaduto in campo è stato chiarito»
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