Razzismo in Cagliari Udinese il doppio comunicato dei due club | Solidarietà a Davis oggetto di vergognosi insulti La risposta | Quanto accaduto in campo è stato chiarito

Dopo l'episodio di insulti rivolti a un giocatore durante la partita tra Cagliari e Udinese, i due club hanno diffuso comunicati ufficiali. Il Cagliari ha espresso solidarietà al giocatore colpito, definendo gli insulti come ingiustificabili. L'Udinese ha risposto affermando che la questione è stata chiarita e che quanto accaduto in campo non rappresenta la realtà dell'incontro. La vicenda resta al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.

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