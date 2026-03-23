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© Calcionews24.com - Udinese, Davis e Kamara vittime di insulti razzisti: il duro comunicato di condanna del club friulano. La ricostruzione di quanto successo!

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Keinan Davis e Hassane Kamara sono stati vittime di insulti razzisti sui social nei giorni successivi a Genoa-Udinese. Il difensore, in particolare, è stato attaccato per l'episodio avvenuto in campo al momento della sua sostituzione: una linguaccia, come spiega x.com

Prossimo turno di #SerieA, 31a giornata: - #Juventus - #Genoa - #Udinese - #Como - #Inter - #Roma Come andrà a finire facebook