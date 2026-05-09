Indignazione a Cagliari insulti razzisti a Davis dell’Udinese Il club | Vergogna lo tuteleremo

A Cagliari, durante una partita di calcio, un calciatore avversario ha rivolto insulti razzisti a Keinan Davis dell’Udinese. La società del club coinvolto ha condannato l’accaduto, definendolo una “vergogna” e annunciando che prenderà le misure necessarie per tutelare il proprio giocatore. L’Udinese ha inoltre espresso solidarietà e supporto a Davis, che è stato oggetto di commenti discriminatori durante la gara.

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