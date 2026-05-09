Indignazione a Cagliari insulti razzisti a Davis dell’Udinese Il club | Vergogna lo tuteleremo
A Cagliari, durante una partita di calcio, un calciatore avversario ha rivolto insulti razzisti a Keinan Davis dell’Udinese. La società del club coinvolto ha condannato l’accaduto, definendolo una “vergogna” e annunciando che prenderà le misure necessarie per tutelare il proprio giocatore. L’Udinese ha inoltre espresso solidarietà e supporto a Davis, che è stato oggetto di commenti discriminatori durante la gara.
L’ Udinese Calcio esprime “massima solidarietà e pieno supporto” a Keinan Davis, oggetto di insulti razzisti da parte di un calciatore avversario nel corso della partita disputata oggi. La condanna del club In una nota ufficiale, la società friulana condanna con fermezza quanto accaduto, parlando di “atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport”. Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema del razzismo nel calcio. Richiesta di chiarimenti L’Udinese ha inoltre sottolineato che “tutelerà Keinan in tutte le sedi”, auspicando una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, nei quali il club dichiara di nutrire piena fiducia.🔗 Leggi su Feedpress.me
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