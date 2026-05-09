Ravenna e la città inglese di Chichester festeggiano 30 anni di amicizia e scambi culturali

Ravenna e Chichester festeggiano quest'anno 30 anni di gemellaggio, un legame iniziato con scambi culturali e progetti condivisi. La collaborazione tra le due città, che dura da tre decenni, si è mantenuta nel tempo attraverso eventi e iniziative congiunte. La ricorrenza è stata celebrata con incontri e manifestazioni che hanno coinvolto le comunità locali, sottolineando la durata della relazione tra le due città.

Trenta anni di scambi, progetti condivisi e amicizia. Il gemellaggio tra Ravenna e la città inglese di Chichester compie quest’anno un traguardo significativo, consolidando un legame costante e ininterrotto. L’evento è stato festeggiato questa mattina nella sala consiliare dove il sindaco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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