Todi festeggia quest’anno i quarant’anni di collaborazioni con la Penn State University, avviate nel 1986. Da allora, sono state organizzate numerose iniziative di scambio culturale e accademico tra la città umbra e l’università statunitense. L’evento segna quattro decenni di rapporti consolidati, con programmi e progetti condivisi che hanno coinvolto studenti e docenti di entrambe le istituzioni.

? Cosa sapere Todi celebra quarant'anni di scambi accademici con la Penn State University avviati nel 1986.. Oltre 700 studenti hanno partecipato al programma internazionale tra Umbria e Stati Uniti.. Todi celebra quarant’anni di scambi con la Penn State University attraverso una serie di eventi speciali che vedranno il ritorno di ex studenti, docenti e famiglie ospitanti per onorare un legame nato nel 1986. Il programma estivo della Pennsylvania State University, che ha trasformato il borgo umbro in un polo di formazione internazionale, raggiunge un traguardo storico. In quattro decenni, oltre 700 ragazzi hanno attraversato le strade di Todi, vivendo un’esperienza che ha segnato i loro percorsi accademici e professionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi e Penn State: 40 anni di scambi culturali tra Umbria e USA

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