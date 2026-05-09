Ravello 67enne precipita in un burrone | soccorso epico con l’elicottero

Un uomo di 67 anni è precipitato in un burrone a Ravello e è stato soccorso grazie all’intervento dell’elicottero. Le ambulanze non sono riuscite a raggiungere il punto della caduta a causa delle difficili condizioni del terreno e della posizione impervia. I soccorritori hanno trasportato l’uomo senza utilizzare il verricello, trovando un modo alternativo per portarlo in salvo. L’intervento è durato diverse ore e si è concluso con successo.

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? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a trasportare l'uomo senza usare il verricello?. Perché le ambulanze non sono riuscite a raggiungere il punto della caduta?. Quali pericoli nascosti attendono chi lavora nei terrazzamenti della Costiera Amalfitana?. Come sono stati gestiti i dolori del ferito durante la risalita manuale?.? In Breve Soccorritori hanno trasportato il ferito a mano fino alla piazzetta Andrea Mansi a Lacco.. L'elicottero del Corpo Nazionale è giunto sul luogo circa 30 minuti dopo l'incidente.. Il paziente è stato trasferito all'ospedale Costa d'Amalfi di Castiglione per accertamenti clinici.. L'incidente evidenzia i rischi di stabilità dei terrazzamenti agricoli nella zona di Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravello, 67enne precipita in un burrone: soccorso epico con l’elicottero ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rocca di Badolo, precipita per 40 metri: 82enne soccorso con elicotteroMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è... Rocca di Badolo, precipita per 40 metri: 82enne soccorso con elicottero| FOTO e VIDEOMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è...