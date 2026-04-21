Rocca di Badolo precipita per 40 metri | 82enne soccorso con elicottero| FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio del 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, in provincia di Sasso Marconi, un uomo di 82 anni è scivolato e ha perso circa 40 metri di altezza dalla parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto l’intervento con un elicottero. La zona è stata delimitata e si stanno valutando le condizioni dell’uomo, che è stato portato via dalle forze di soccorso.

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è precipitato per circa 40 metri dalla cima della parete rocciosa. L’incidente è avvenuto durante le ore pomeridiane in una zona frequentata da escursionisti e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Rocca di Badolo, precipita per 40 metri: 82enne soccorso con elicotteroMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è... Fisciano, operaio forestale precipita in un dirupo: soccorso in elicotteroABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Poggio Papariello Momenti di paura questa mattina, giovedì 26 febbraio, sui monti di Fisciano, in...