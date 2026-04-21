Rocca di Badolo precipita per 40 metri | 82enne soccorso con elicottero

Oggi pomeriggio alla Rocca di Badolo, nel comune di Sasso Marconi, un uomo di 82 anni è precipitato da una parete rocciosa di circa 40 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno utilizzato un elicottero per portarlo in salvo. La ricostruzione dei fatti e le condizioni dell’uomo sono ancora in corso di verifica.

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è precipitato per circa 40 metri dalla cima della parete rocciosa. L’incidente è avvenuto durante le ore pomeridiane in una zona frequentata da escursionisti e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Fisciano, operaio forestale precipita in un dirupo: soccorso in elicotteroABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Poggio Papariello Momenti di paura questa mattina, giovedì 26 febbraio, sui monti di Fisciano, in... Roccella: uomo precipita in dirupo di 40 metri, salvato daiUn uomo è stato recuperato dopo essere precipitato in un dirupo di circa 40 metri a Roccella Ionica, nella zona di Pietra di Fronte.