Ravasio i legali chiedono 2 milioni | ‘Il movente sono i soldi

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I legali di Ravasio hanno presentato una richiesta di due milioni di euro, sostenendo che il movente principale sia legato a motivi economici. I sette imputati sono accusati di aver pianificato un'azione finalizzata a ottenere un profitto finanziario. Secondo le indagini, alcuni beni immobili avrebbero rappresentato il fattore scatenante della premeditazione del gruppo, che avrebbe coinvolto diverse proprietà nel progetto criminale.

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? Punti chiave Come hanno pianificato i sette imputati il profitto economico?. Quali beni immobili avrebbero scatenato la premeditazione del gruppo?. Chi sono i soggetti coinvolti nella rete di interessi economici?. Quanto peserà la prova del movente sulla sentenza finale?.? In Breve Familiari chiedono un milione di euro ciascuno ai genitori e 150mila al cugino.. Il processo coinvolge Adilma Pereira Carneiro e altri sette imputati a Busto Arsizio.. I legali ipotizzano un piano per ottenere vantaggi patrimoniali e beni immobiliari.. La ricostruzione punta su una rete di interessi economici tra diversi soggetti.. A Busto Arsizio, durante l’udienza per l’omicidio di Fabio Ravasio, i legali dei familiari hanno richiesto due milioni di euro di risarcimento ai responsabili del delitto avvenuto a Parabiago.🔗 Leggi su Ameve.eu

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