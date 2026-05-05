L’omicidio Ravasio | Movente economico Un piano studiato e costruito nel tempo

L’accusa ha richiesto cinque ergastoli per l’omicidio di un uomo di 52 anni avvenuto il 9 agosto 2024 a Parabiago. La vittima stava tornando a casa in bicicletta quando è stata colpita. Secondo le indagini, il movente sarebbe di natura economica e il delitto sarebbe stato pianificato nel tempo. La vicenda riguarda un episodio di violenza grave con sospetti di motivazioni legate a questioni finanziarie.

Una richiesta durissima: cinque ergastoli invocati dall’accusa per l’ omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre tornava a casa in bicicletta. Per il pubblico ministero Ciro Caramore non ci sono dubbi: non un incidente, ma un delitto pianificato nei minimi dettagli, frutto di un piano lucido e organizzato. Al centro della vicenda c’è sempre Adilma Pereira Carneiro, la 50enne brasiliana soprannominata la "Mantide", ritenuta la mente dell’omicidio. Per lei è stato chiesto l’ergastolo, accompagnato da parole pesantissime: "Un abisso di immoralità". Secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stata proprio lei a ideare e dirigere il piano per eliminare Ravasio, suo compagno all’epoca dei fatti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio Ravasio: "Movente economico. Un piano studiato e costruito nel tempo" Notizie correlate Omicidio del marmista, per la Cassazione "prove gravi e movente economico"La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa, ritenendo infondate tutte le censure contro la decisione della Corte di assise di appello di... Omicidio patron Telepordenone Mario Ruoso, collaboratore per oltre 40 anni Loriano Bedin confessa, ipotesi movente economicoDopo la confessione di Loriano Bedin, il nipote di Mario Ruoso, Alessandro, si è dichiarato “stupito” poiché Loriano “è uno di famiglia”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Ravasio, chiesto l'ergastolo per la Sacerdotessa di Parabiago; L’omicidio Ravasio: Movente economico. Un piano studiato e costruito nel tempo; Parabiago-Magenta, omicidio Ravasio: chiesto ergastolo per Adilma e Trifone, 24 anni per Ferretti; Omicidio Fabio Ravasio, la Procura chiede l'ergastolo per la Mantide di Parabiago e altri 4 imputati. L’omicidio Ravasio: Movente economico. Un piano studiato e costruito nel tempoBusto Arsizio, le conclusioni del pm dopo cinque ore di requisitoria culminata con la richiesta di cinque ergastoli e altre tre condanne. ilgiorno.it Omicidio Fabio Ravasio, la Procura chiede l’ergastolo per la Mantide di Parabiago e altri 4 imputatiLa Procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, La 50enne, conosciuta come la Mantide di Parabiago ... fanpage.it La donna è ritenuta mandante e ispiratrice dell'omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso il 9 agosto 2024 mentre rientrava a casa in bicicletta. Il Pm: "Da lei un abisso di immoralità, può manipolare chiunque". x.com La donna è ritenuta mandante e ispiratrice dell'omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso il 9 agosto 2024 mentre rientrava a casa in bicicletta. Il Pm: "Da lei un abisso di immoralità, può manipolare chiunque". - facebook.com facebook