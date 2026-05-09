Ravanusa rinasce | una piazza intitolata a Samuele il piccolo morto nel grembo della madre dopo l' esplosione
A Ravanusa, dalle macerie causate dall'esplosione di via Trilussa, nascerà una nuova piazza dedicata a Samuele, il bambino morto nel grembo della madre durante l’incidente. La decisione è stata presa dopo i lavori di ricostruzione, che prevedono l’intitolazione dell’area al bambino, che non ha mai visto la luce. La piazza rappresenta un gesto simbolico nel processo di ripresa della comunità.
Dalle macerie delle abitazioni distrutte dall’esplosione di via Trilussa a Ravanusa nascerà una piazza intitolata a Samuele, il piccolo mai venuto alla luce, morto nel grembo della madre Selene. Si tratta di un progetto di riqualificazione urbana da 24 milioni di euro che prevede anche la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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